publié le 08/06/2019 à 19:03

Comme chaque samedi, à partir de 23h40 sur France 2, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, Christine Angot et Charles Consigny, reviendront sur l'actualité de la semaine ainsi que les sorties culturelles à venir, dans son émission On n'est pas couché. Ce samedi 8 juin, l'animateur recevra notamment Philippe Besson, Dominique Sopo et Vanille.



Cette semaine, l'émission sera principalement consacrée à l'esclavage. Dominique Sopo, Président de l'association SOS Racisme sera invité du talk-show, tout comme Serge Romana, Fondateur du comité "Marche du 23 mai", Professeur de médecine et Généticien à l'hôpital Necker, ainqi que Président-fondateur de la Fondation Esclavage et Réconciliation.

Laurent Ruquier recevra également l'historien Frédéric Régent, Président du Comité National pour la Mémoire et l'Histoire de l'Esclavage. Ces trois premiers invités devraient très probablement revenir sur la polémique créée par Christine Angot la semaine dernière lors avec sa comparaison controversée entre la Shoah et l'esclavage.



Il n'y aura donc pas d'invité politique cette semaine même si Philippe Besson, ancien consul à Los Angeles, dont la nomination a été annulée en mars dernier. Il viendra cette fois en tant qu'écrivain présenter son dernier ouvrage, baptisé Dîner à Montréal, paru aux éditions Julliard.

Seront également sur le plateau, l'avocat et auteur Emmanuel Pierrat et les acteurs Déborah Francois et Paul Hamy pour le film L’Autre Continent. Sophie Coignard parlera quant à elle de son nouveau livre, baptisé Benalla la vraie histoire, publié aux éditions de l'Observatoire. La chanteuse Vanille, fille de Julien Clerc, sera elle là pour promouvoir son dernier album produit chez 6ET7 baptisé Amazona.