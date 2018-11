publié le 10/11/2018 à 18:33

Ce samedi 10 novembre, Laurent Ruquier et ses deux chroniqueurs Christine Angot et Charles Consigny, reviendront sur l'actualité de la semaine, marquée en politique par l'"itinérance mémorielle" d'Emmanuel Macron pour commémorer l'armistice du 11 novembre.



L'animateur en débattra certainement avec l'invité politique du jour, Guillaume Larrivé. Le député de l’Yonne à l’Assemblée nationale, secrétaire général délégué des Républicains, vient présenter son livre Le coup d’État Macron, le prince contre la Nation.



Les autres invités du jour seront :



- Marc Lambron, qui publie Vie et mort de Michael Jackson (Éditions Réunion des musées nationaux)

- Philippe Geluck, qui publie Le chat pète le feu et Geluck pète les plombs (Éditions Casterman)



- Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak, pour l’album Puccini In Love (Sony Classical)



- Pascal Obispo, pour l’album Obispo (Universal).