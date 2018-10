Crédit : Capture d'écran France 2/ "On n'est pas couché"

Marc-Olivier Fogiel et Charles Consigny ont longuement débattu de la GPA, samedi 20 octobre

publié le 21/10/2018 à 03:56

Un débat des plus agités. Invité de l'émission On n'est pas couché samedi 20 octobre, Marc-Olivier Fogiel présentait son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? (éd. Grasset). Le journaliste, père de deux petites filles, y raconte son recours à la gestation pour autrui.



Pendant longtemps, Marc-Olivie Fogiel a refusé d'évoquer sa vie privée dans les médias. "Objectivement, ça me coûte de mettre en scène ma famille. Je la fragilise. Mes petites filles (...) n'aiment pas ça, je n'ai rien fait sans leur accord. Mais je pense que ça a un sens de le faire, cela peut servir au débat", a-t-il expliqué sur le plateau de France 2.

Toutefois, le journaliste affirme ne pas défendre la légalisation de la GPA, confiant qu'il y avait même été opposé. "La cause que je défends est que ces enfants doivent être protégés. Si je défends une cause, c'est simplement que les enfants, qui sont là, soient reconnus", a-t-il souligné. Une mise au point qui n'a pas convaincu Charles Consigny.

"Un livre de propagande"

Le polémiste, qui s'est défendu d'avoir "des a priori sur la GPA avant de lire le livre", a affirmé que le journaliste "porte un combat". "J'ai eu l'impression de lire un livre de propagande (...) parce que c'est un ouvrage assez peu nuancé, qui utilise un langage manichéen", a-t-il déclaré. Il a notamment reproché à Marc-Olivier Fogiel "de faire de son cas particulier une généralité".



"On ne peut pas parler d'un sujet aussi grave à partir de vous (...). Sortez de votre vie et des gens que vous avez rencontrés", a intimé le polémiste, coupant souvent la parole au journaliste de RTL. Une attitude qui lui a valu de s'attirer les foudres de Muriel Robin, qui s'est agacée de son "arrogance".