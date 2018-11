"On n'est pas couché" : Messmer, Ramzy Bedia... Les invités du 24 novembre

publié le 24/11/2018 à 19:38

Politique, musique, cinéma, théâtre et même hypnose... Le plateau d'On n'est pas couché ce samedi 24 novembre sera encore très éclectique. Aux côtés de Laurent Ruquier et de ses chroniqueurs Christine Angot et Charles Consigny, on retrouvera par exemple Messmer. Le Québécois viendra présenter son nouveau spectacle Hypersensoriel qu'il jouera du 9 au 20 janvier 2019 au Grand Rex à Paris, avant d'entamer une tournée dans toute la France.



Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste sera quant à lui l'invité politique de la soirée. Côté musique, la talentueuse Jeanne Added interprètera un live sur le plateau de France 2 de son titre Mutate, présent sur l'album Radiate (Naïve).

Les acteurs Ludivine Sagnier et Ramzy Bedia seront également présents, et viendront défendre le film Lola et ses frères, réalisé par Jean-Paul Rouve. On retrouve également dans ce long-métrage José Garcia et Jean-Paul Rouve lui-même.

Enfin, les comédiens Benoît Soles et Amaury de Crayencour seront aussi de la partie. Les deux hommes sont actuellement à l'affiche de la pièce La Machine de Turing, jouée au théâtre Michel à Paris.