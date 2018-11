publié le 18/11/2018 à 02:48

Ce qui fut une "fausse polémique" pour Emmanuel Macron, a été une déception pour le général Pierre de Villiers. Le président de la République avait créé la controverse pendant le semaine de la commémoration de l'Armistice de la Première Guerre mondiale en jugeant "légitime" d'inclure le maréchal Pétain, au nom de son rôle dans la Première guerre mondiale, dans un hommage rendu aux Invalides aux chefs militaires de ce conflit.



"Ce qui était décevant, c'est la polémique", a affirmé le général de Villiers, "parce que cette semaine de commémoration est un moment d'unité nationale, il n'y en a pas tant que cela, et il faut les protéger et les cultiver ces moments d'unité".



Le militaire de carrière estime que "revenir sur le passé et des choses qui ont été tranchées est une maladresse". Pour lui la polémique "crée de la division" et la division "c'est ce qu'il y a de pire de nos jours". Pierre de Villiers avait notamment fait l'actualité en 2017 avec le caractère historique de sa démission de son poste de chef d'État-major des armées. Des désaccords en matière de budget avec Emmanuel Macron en était la raison.