publié le 09/06/2019 à 05:05

Depuis près d'un an, le parcours d'Alexandre Benalla fascine autant qu'il interroge. L'itinéraire peu commun du jeune homme de 27 ans, qui a fait ses armes au Parti socialiste avant de devenir l'homme de l'ombre d'Emmanuel Macron, constitue la trame d'un livre écrit par la journaliste Sophie Coignard.



Un livre de 226 pages, intitulé Benalla, la vraie histoire, tenu secret jusqu'au dernier moment, où la journaliste et écrivaine dresse un portrait de ce protagoniste, défini comme "entêté", "génie", "bombe humaine" ou encore "phénix", qui a bouleversé le sommet d l'État.

Invitée sur le plateau de l'émission On n'est pas couché ce samedi 8 mai, elle revient sur les secrets de cette affaire, mais aussi et surtout sur la relation qui unissait Emmanuel Macron et Alexandre Benalla. "Il a une relation très forte avec le président de la République, qui lui fait une confiance absolue. Le président de la République, c'est son bienfaiteur car c'est grâce à lui qu'il arrive à l'Élysée", détaille-t-elle, rappelant que le garde du corps avait également fait partie de l'équipe de sécurité de François Hollande et Martine Aubry.

Une place particulière qu'Alexandre Benalla n'a cessé d'entretenir. "Il n'aime pas les technocrates qui sont à l'Élysée. Il ne veut pas passer par les technocrates et souhaite avoir cette ligne directe avec le Président", poursuit-elle.



Un livre qui pourrait finalement se résumer en deux phrases : "Parti de nulle part, sans réseaux, il s'est introduit au cœur du pouvoir. Révélations sur une étoile filante qui a percuté Jupiter et créé un cataclysme en Macronie."

