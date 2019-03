publié le 23/03/2019 à 17:58

Comme chaque samedi, Laurent Ruquier et sa bande vont recevoir de nouveaux invités sur le plateau de l’émission On n’est pas couché. Ce samedi 23 mars, seulement cinq personnes vont devoir faire face aux questions et répliques de Christine Angot et Charles Consigny, les deux chroniqueurs.



Et l'invité politique de la semaine sera Georges Kiejman. L'avocat, qui fut notamment ministre délégué à trois reprises sous la présidence de François Mitterrand, viendra présenter son livre Éloge de l'irrévérence (éditions Grasset).

Côté littérature, Grégoire Delacourt sera également présent pour évoquer son nouveau roman baptisé Mon père (éditions JC Lattès).

Kévin Razy, sûrement plus connu de la jeune génération, sera lui sur le plateau de France 2 pour aborder un thème récurent ces dernières années : les fausses informations. L'humoriste a récemment sorti un livre, intitulé Fake news (évite de tomber dans le piège), avec Hamza Garrush.



Enfin, Macha Méril et Stéphane Druet feront face aux deux chroniqueurs de Laurent Ruquier pour le spectacle Michel for ever conçu et mis en scène par Stéphane Druet et Daphné Tesson sur des musiques de Michel Legrand, décédé le 26 janvier dernier.