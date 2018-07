Découvrez la chanteuse Angèle dans "Laissez-vous tenter"

publié le 06/07/2018 à 11:19

Elle s'appelle Angèle et si nous avons un conseil à vous donner, c'est de bien retenir son nom. Son premier album ne sortira que cet automne. Et pourtant, chose rarissime, elle est programmée dans plus d'une vingtaine de festivals cet été.



Depuis l'automne dernier, ses clips, très léchés et décalés, cartonnent littéralement sur internet. Ils cumulent près de 17 millions de vues. Un chiffre rocambolesque pour une débutante, comme en témoigne sa première chanson, La Loi de Murphy, qui frôle les 10 millions de clics sur YouTube.

Angèle Van Laeken, de son vrai nom, a 40 concerts à son agenda alors qu'elle était encore inconnue il y a de cela six mois. La jeune chanteuse garde malgré tout les pieds sur terre et savoure son succès avec beaucoup de prudence.



Les maisons de disque se l'arrache

Depuis des mois, les maisons de disques lui font les yeux doux, espérant ainsi la signer. Et c'est finalement le label Initial, à l'origine des succès d'Eddy de Pretto et Clara Luciani, que la chanteuse à décidé de rejoindre. Sa pop malicieuse, acidulée et sophistiquée est très maligne. En effet, l'artiste mélange français et anglais, le tout en se jouant des codes et des genres. Une musique ancrée dans son époque.



Une famille d'artistes

La jeune femme a commencé le piano à l'âge de 5 ans et écrit sa première chanson dix ans plus tard. Son père, Marka, est un chanteur connu outre-Quiévrain. Sa mère est comédienne tandis que son frère, Roméo Elvis, est un rappeur qui monte peu à peu en puissance. Une famille éclectique, à l'image de son futur album, dont la date de sortie est prévue pour le 5 octobre 2018.