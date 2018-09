publié le 29/09/2018 à 18:27

Politique, littérature, cinéma ou théâtre : la palette des sujets abordés dans On n'est pas couché sera une nouvelle fois très large samedi 29 septembre. Ian Brossat, l'adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris sera l'invité politique. Les élections européennes devraient être au menu, puisqu'il a été désigné chef de file pour mener la liste du Parti communiste (PCF). Il est également engagé dans un bras de fer avec Airbnb, un sujet auquel il consacre un ouvrage Airbnb, la ville ubérisée.



Plusieurs artistes vont également répondre aux questions de Laurent Ruquier et de ses deux chroniqueurs, Christine Angot et Charles Consigny. Ainsi, la comédienne Julie Depardieu viendra avec Michel Fau défendre la pièce Fric-Frac ; l'acteur Charles Berling présentera son ouvrage intitulé Un homme sans identité et la romancière Nina Bouraoui évoquera son livre Tous les hommes désirent naturellement savoir.

Enfin, Thomas Dutronc sera également présent sur le plateau du studio Gabriel. Le chanteur qui a publié, le 7 septembre dernier, son nouveau projet musical, baptisé Live is Love, a offert une magnifique prestation dans le Grand Studio RTL.

> Thomas Dutronc - Love (Live) - Le Grand Studio RTL Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL.fr | Date : 28/09/2018