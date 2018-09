"On n’est pas couché" : Canfin demande à Ruquier "d’améliorer la démocratie"

publié le 09/09/2018 à 03:29

Pour défendre l’une de ses propositions, Pascal Canfin a demandé l’aide de Laurent Ruquier, sur le plateau d’On n’est pas couché, ce samedi 8 septembre. L’idée du directeur général du WWF France : que l’animateur s’engage en faveur d’une meilleure transparence concernant les relations des politiques avec les lobbies.



"Moi je vous fais une proposition Laurent Ruquier, parce que je pense que vous avez le pouvoir de faire en sorte qu’elle se mette en œuvre", a-t-il débuté. "Aujourd’hui quand un ministre, un cabinet du ministre, un parlementaire, le président de la République, et tous les hauts fonctionnaires, rencontrent un lobby, personne ne le sait. Il n’y a aucune obligation de transparence. Moi ce que je vous propose c’est de demander à tous ces acteurs-là (…) de rendre publiques toutes les réunions qu’ils ont avec des lobbies, et y compris avec les ONG", a ensuite développé Pascal Canfin.

"Ça suffit", a poursuivi l’ancien ministre de François Hollande, déplorant l’inertie qui pèse sur ce sujet. "Je pense que vous pourriez donner rendez-vous à l’ensemble des parlementaires, le président de la République, le Premier ministre, et les ministres. Et leur demander qui prend l’engagement (de la transparence, NDLR). Et voir qui à l’inverse dit : ‘On non moi la transparence bof.’ Et ensuite chacun jugera", a ainsi proposé Pascal Canfin. Ajoutant : "Je trouve que vous seriez dans votre rôle d’améliorer la démocratie française en faisant ça."



Une proposition que Laurent Ruquier a accueillie avec une pointe de dérision. "Franchement merci de me repasser la patate chaude. Mais pourquoi pas !", a-t-il lancé. "Vous-même vous reculez c’est intéressant", lui a alors rétorqué Pascal Canfin avec humour. "Ce que l’on peut faire c’est poser la question à tous les politiques qui viennent ici", a enchaîné l’animateur. "Ça vous pouvez le faire, mais c’est facile. Vous pouvez aller plus loin Laurent", a finalement terminé l’ancien ministre.