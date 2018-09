publié le 16/09/2018 à 03:42

"J'aime les mégalomanes, car souvent ils ont des raisons de l'être". Si Charles Consigny réserve un accueil plutôt chaleureux à Alain Afflelou, c'est pour mieux le tacler quelques minutes plus tard, ce samedi 15 septembre sur le plateau d'On n'est pas couché.



Car si le nouveau chroniqueur de Laurent Ruquier voit d'un bon œil le fait que le gourou des opticiens incarne sa marque jusque dans les spots de publicité, il lui reproche toutefois de ne pas assumer cette surmédiatisation. "Je ne crois pas être mégalomane", se défend l'homme d'affaires, qui assure par exemple qu'il n'a "jamais voulu prendre [son] nom pour en faire une enseigne". Dont acte.

Autre mauvais point pour le septuagénaire : le coût de ses lunettes. Et Charles Consigner d'asséner : "Les marges sont de 233% et le prix moyen d'une paire est de 470 euros, soit 50% plus cher que dans le reste de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lobby très organisé dont vous faites partie plus ou moins." "Il est pas si fou Afllelou", conclut-il, en référence au slogan de la marque.