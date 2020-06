Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché".

publié le 06/06/2020 à 16:15

L'émission "On n'est pas couché" de Laurent Ruquier revient ce samedi 6 juin avec notamment Gaël Tchakaloff et Nicolas Poincaré présents en tant que chroniqueurs, qui débattront avec les invités de cette semaine.

L'invité politique de cette semaine est Éric Dupond-Moretti. L'avocat français de renom présentera son premier spectacle : Éric Dupond-Moretti à la barre. Adèle Van Reeth, philosophe et journaliste française reviendra ce samedi pour sa 7e émission afin de présenter son livre La vie ordinaire, comme l'indique Stars actu.

Franz-Olivier Giesbert, journaliste, éditorialiste et écrivain, reviendra pour son 5e passage afin de présenter son livre Dernier été tout comme Allain Bougrain-Dubourg, journaliste, producteur et réalisateur de télévision français, qui sera présent dans l'émission afin de présenter son livre également On a marché sur la terre, journal d'un militant.

La chanteuse Hoshi, en tournée des Zéniths dans toute la France du 4 novembre au 12 février 2021 viendra présenter son album Sommeil Levant, sorti le 5 juin.