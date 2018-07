publié le 31/03/2018 à 16:50

Le Studio Gabriel accueillera ce samedi 31 mars six personnalités du monde politique et culturel pour un nouveau numéro d"'On n'est pas couché", diffusé sur France 2 à partir de 23h20.



Laurent Ruquier recevra ainsi pour commencer Daniel Cohn-Bendit. L'ancien député européen viendra présenter son livre Sous les crampons... la plage, dans lequel il évoque ses deux passions : le football et la politique. L'ouvrage vient de paraître aux éditions Robert Laffont.

Les deux chroniqueurs de l'émission, Yann Moix et Christine Angot auront également l'occasion de parler politique avec le journaliste Jean-Michel Aphatie. Lui aussi viendra faire la promotion de son livre intitulé La liberté de ma mère, paru aux éditions Amazone. Pour conclure le chapitre littéraire, le philosophe André Comte-Sponville présentera son dernier ouvrage, l'Inconsolable et autres impromptus, publié chez PUF.

Côté théâtre, Barbara Schulz et Arié Elmaleh viendront défendre la pièce de théâtre dans laquelle ils jouent actuellement. Ils sont en effet à l'affiche de La Perruche, écrite et mise en scène par Audrey Schebat, et jouée au théâtre de Paris. Enfin, l'humoriste Jeanfi Janssens, bien connu des auditeurs des Grosses Têtes sur RTL, sera lui aussi présent. Il évoquera son spectacle Jeanfi Janssens décolle, mis en scène par Flore Vialet et Régis Truchy et joué à l'Alhambra.