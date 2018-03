publié le 11/03/2018 à 04:54

Éric Dupond-Moretti n'est plus à présenter. Yvan Colonna, Jérôme Kerviel, Bernard Tapie, Abdelkader Merah, Loïc Sécher... L'avocat a défendu les noms associés aux plus grandes affaires judiciaires de ces dernières années. Sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 10 mars, le ténor s'est attardé sur le cas de Jérôme Cahuzac, l'un de ses derniers clients. Trois ans de prison et cinq ans d’inéligibilité ont été requis en appel à l'encontre de l'ancien ministre du Budget, qui a avoué avoir dissimulé un compte bancaire à l'étranger. La décision est attendue le 15 mai prochain.



"Ce serait un scandale qu'il aille en prison", s'est ému Éric Dupond-Moretti sur le plateau de France 2. Le ténor du barreau a dépeint un homme meurtri, tant "sur le plan psychologique et psychiatrique", et déjà "sévèrement condamné" par le "tribunal de l'opinion publique".

Un axe de défense qui n'a visiblement pas convaincu Anouk Grinberg, également présente sur le plateau. "Dire qu'un homme politique a assez payé parce qu'il souffre d'avoir juste reconnu sa faute (...) quand même !", s'est énervée l'actrice.



"Je n'aime pas donner des coups de pied aux gens à terre"

Sans se départir de son flegme, le pénaliste a choisi de raconter quelques anecdotes au sujet de son client pour tenter de faire comprendre sa détresse. À l'image de ce paparazzi qui parvient à photographier Jérôme Cahuzac tombant de son vélo. L'homme lui glisse alors : "Cette photo, on va l'appeler 'La chute'". Ou encore cet anesthésiste qui refuse de collaborer avec un Jérôme Cahuzac désireux d'exercer la médecine "planqué dans un coin", "loin des caméras". Et l'avocat de conclure : "Je n'aime pas donner des coups de pied aux gens à terre".