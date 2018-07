publié le 29/01/2017 à 01:45

Interrogée sur sa candidature à la prochaine élection présidentielle, Rama Yade déclare vouloir avant tout faire barrage à Marine Le Pen et "l'empêcher de s'imposer". Réagissant à l'affaire de l'emploi fictif présumé de la femme de François Fillon, elle estime "qu'il ne suffit pas de dénoncer et qu'il faut proposer" des mesures visant à mettre fin à ces "systèmes familiaux" qui peuvent exister depuis longtemps autour de certains élus.



Déclarant être "du côté des petits", Rama Yade est interrogée par Vanessa Burggraf au sujet de sa définition du terme "petit", la chroniqueuse lui rappelant qu'elle fait justement partie "de l'élite et du pouvoir" après être passée au gouvernement. Vanessa Burggraf insiste en demandant à l'ancienne secrétaire d'Etat "pourquoi elle se présente", lui donnant "zéro chance de gagner". Une question qui pousse Rama Yade à citer Camus pour qualifier son interlocutrice : "La bêtise insiste toujours". Elle conseille ensuite à la chroniqueuse de se montrer "un peu plus modeste".

Plusieurs fois applaudie par le public de l'émission, Rama Yade reçoit à nouveau le soutien des spectateurs de l'émission, qui n'hésitent pas à huer Vanessa Burggraf lorsque celle-ci tente de piéger la candidate sur le montant du RSA (revenu de solidarité active). Alors que Rama Yade lui répond "autour de 500 euros", la journaliste la reprend de façon quelque peu ironique en lui disant qu'il est en fait de 540 euros. "Je vous ai vexé et j'en suis désolée" enchaîne Rama Yade qui, au moment de quitter le plateau de Laurent Ruquier, aura à nouveau un mot pour la chroniqueuse.

> Rama Yade - On n'est pas couché 28 janvier 2017 #ONPC