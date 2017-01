L'écrivaine qui publie son nouveau roman "Théa", est revenue sur le lourd secret qui a entouré sa naissance en se prêtant au jeu du question-réponse de Yann Moix et Vanessa Burgraff.

Mazarine Pingeot sur le plateau de Laurent Ruquier le 7 janvier 2017

par Emeline Le Naour publié le 08/01/2017 à 02:20

Mazarine Pingeot s'est installée dans le fauteuil rouge du talk-show de Laurent Ruquier, ce samedi 7 janvier, à l'occasion de la première émission de cette saison 2017. La fille de François Mitterrand et Anne Pingeot qui a récemment affiché son soutien à Vincent Peillon, également invité de l'émission, a présenté son nouveau roman Théa, publié aux éditions Julliard. Le livre, écrit à la première personne, raconte l'histoire d'amour entre une jeune française et un réfugié politique argentin qui a fui la dictature de de Videla.



Une histoire qui a visiblement beaucoup plu à Vanessa Burgraff : "J'ai beaucoup aimé la thématique de la quête d'identité et du secret familial qui sont très présents", a souligné la journaliste. Des thèmes chers à l'écrivaine qui considère "la question du silence très transversale dans toutes les familles". Explorant le non-dit familial à travers son roman, Mazarine Pingeot, interrogée par Yann Moix s'est ensuite laissé aller à quelques confidences sur son histoire personnelle. "Je n'ai pas assez questionné mes parents à l'époque, mais désormais j'interroge beaucoup plus ma mère", dévoile l'écrivaine.



Concernant la récente publication de Lettres à Anne, recueil des lettres d'amour envoyées par François Mitterrand à Anne Pingeot tout au long de leur liaison secrète, l'enfant cachée la plus célèbre de France prend de la distance : "Je suis le fruit de cette histoire, mais je la vois aussi comme une spectatrice lambda lorsque je les lis. Ces lettres, c'est ma préhistoire. C'est leur histoire pas la mienne."