publié le 22/09/2018 à 19:51

Film documentaire, littérature et musique au menu d’On n’est pas couché, ce samedi 22 septembre. Laurent Ruquier et ses deux chroniqueurs Christine Angot et Charles Consigny, recevront sur le plateau l’agriculteur Cédric Herrou. Il viendra présenter Libre, le film documentaire de Michel Toesca, consacré à son combat pour l’accueil et la protection des migrants dans la vallée de la Roya.



Olivier Truchot et Alain Marshall seront aussi présents pour parler de leur livre Les secrets des Grandes Gueules, avec Michel Taubmann aux éditions de l’Archipel. Un ouvrage qui revient sur les coulisses de la fameuse émission de débat de RMC et sur les parcours atypiques de ses animateurs.

Adeline Dieudonné passera elle aussi dans le fauteuil de l’invité pour aborder son livre La vraie vie, aux éditions de l’Iconoclaste. Un roman initiatique drôle et caustique sur la bête qui sommeille en nous. Puis le DJ Kiddy Smile viendra présenter son album One Trick Pony chez Neverbeener records.