"On n’est pas couché" : pour Thierry Ardisson, Patrick de Carolis est un "escroc"

publié le 09/09/2018 à 04:37

Thierry Ardisson n’a toujours pas digéré d’avoir été écarté de France 2 en 2006. Et sur le plateau d’On n’est pas couché ce samedi 8 septembre, il n’a pas mâché ses mots contre Patrick de Carolis, le président de France Télévision à cette époque. "Il m’a viré en disant que c’était une forme d’escroquerie de travailler à la fois chez Paris Première et chez France 2. Et en fait l’avenir a montré que l’escroc c’était lui, parce qu’il a été impliqué dans l’affaire Bygmalion. Pas moi."



"Sauf erreur de ma part il n’a pas encore été condamné. (…) Vous dites que c’est lui qui a été l’escroc, mais on verra s’il y a une condamnation", l’a alors repris Charles Consigny. Présomption d’innocence "pour tout le monde. Pour Carolis, pour Jeremstar, pour tout le monde", a-t-il ajouté.

Entre 2008 et 2009, France Télévision et Bygmalion avaient en effet passé des contrats de prestation de services, sans mise en concurrence pour un montant de près de 1.5 million d’euros. En janvier 2017, Patrick de Carolis avait été condamné à cinq mois de prison avec sursis et 25.000 euros d’amende, pour des contrats entachés de favoritisme. Il avait fait appel dans la foulée.