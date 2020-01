"On n'est pas couché" : Taglioni et Rosanvallon... Les invités du 11 janvier

publié le 11/01/2020 à 14:04

Le plateau d'On n'est pas couché sera une nouvelle fois bien rempli ce samedi. Pour ce numéro du 11 janvier 2020, le premier de la nouvelle année, 6 invités défileront à tour de rôle dans les fauteuils bleus de l'émission. Laurent Ruquier sera comme d'habitude accompagné par deux témoins, cette semaine Valérie Trierweiler et Nicolas Poincaré.

Le trio accueillera d'abord Pierre Rosanvallon, historien et sociologue français de renom. Il viendra présenter son livre Le Siècle du populisme, édité aux éditions du Seuil. Les deux acteurs Jean-Paul Rouve et Alice Taglioni viendront ensuite parler de leur le film Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, réalisé par Arnaud Viard et librement adapté du livre d'Anna Gavalda.



Blandine de Caunes succédera le duo pour présenter son nouveau livre La mère morte, publié aux éditions Stock. L'épouse du regretté dessinateur Tignous, Chloé Verhlac, sera présente sur le plateau pour discuter de son ouvrage Si tu meurs, je te tue, écris avec Emmanuel Lemieux et publié aux éditions Plon.

C'est l'auteur compositeur Tim Dup qui conclura le bal des invités en jouant son morceau Place Espoir, tiré de son album Qu'en restera-t-il ?, de chez Sony Music.