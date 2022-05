"On est en direct" : pourquoi il n’y a pas d’émission ce samedi 14 mai

L'émission "On est en Direct", présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé

Les fans de musique vont être ravis, ceux qui attendent chaque semaine Laurent Ruquier et On est en direct moins. Ce samedi 14 mai, France 2 diffusera le Concours Eurovision de la chanson, qui se tient en Italie à Milan. Une émission qui va quelque peu bousculer les habitudes des téléspectateurs.

Ainsi, l'émission On est en direct, orchestrée par Laurent Ruquier et Léa Salamé est déprogrammée ce samedi soir. Et pour cause, dès 21h00, la deuxième chaîne diffusera en direct le Concours Eurovision de la chanson 2022. L'émission longue de plus de 3h30 prendra ainsi la place de Laurent Ruquier et ses invités.

Pour cette 66ᵉ édition de l'Eurovision, l'Ukraine est largement favorite en pleine guerre entre la Russie et Kiev. La France, avec Alvan & Ahez, sera la 6ᵉ nation à passer sur scène. Quelques instants avant la délégation ukrainienne, représentée par Kalush Orchestra, 12ᵉ dans l'ordre de passage. Cette année, le show sera notamment présenté par le chanteur Mika.

