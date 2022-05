Eurovision : quels sont les pays qualifiés pour la finale ?

Mardi soir à Turin, en Italie, 17 pays concouraient pour une place en finale de l'Eurovision. 10 pays ont été qualifiés, portant le nombre de finalistes connus pour l'instant à 15, avec les 5 pays du "Big five". La France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni étant les principaux contributeurs financiers du concours, ils sont en effet qualifiés d'office et n'ont pas besoin de passer par les demi-finales.

Hier, l'Ukraine, la Suisse, l'Arménie, l'Islande, la Lituanie, la Norvège, le Portugal, les Pays-Bas, la Grèce et la Moldavie se sont frayé un chemin jusqu'à la finale qui aura lieu samedi prochain à Turin. Malheureusement, c'est en revanche la fin de l'aventure pour l'Albanie, la Lettonie, la Slovénie, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark et l'Autriche.

Jeudi, 18 nouveaux pays tenteront de décrocher une place pour la grande finale. Seuls 10 seront choisis pour rejoindre les 15 premiers sélectionnés, portant le nombre de finalistes à 25.

