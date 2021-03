publié le 28/02/2021 à 04:02

Ce samedi 27 février, Arnaud Montebourg était l'invité de l'émission On est en direct, présentée par Laurent Ruquier sur France 2, aux côtés du chanteur Thibaut Garcia et de l'animatrice Karine Lemarchand.

Arnaud Montebourg a d'abord assuré qu'il n'était pas candidat à l'élection présidentielle pour l'instant. Il a affirmé qu'il "n'en était pas là" et qu'il "en était à s'inquiéter du pays".

L'homme politique a également critiqué sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. "Macron n'est pas un bon modèle pour moi. L'État est dans un état de discrédit, incapable d'avoir traité la crise du Covid. On s'aperçoit que le pays est désindustrialisé, on a un niveau d'endettement délirant, il va y avoir des dégâts considérables pour les entreprises quand la mer va se retirer et l'industrie et l'agriculture sont au plus bas", constate Arnaud Montebourg.