À l'occasion de la sortie de son livre, Ma méthode bien-être, Alexandra Rosenfeld était l'invitée de l'émission "On est en direct" dans la nuit de samedi à dimanche 24 avril. Face à Laurent Ruquier et Léa Salamé, l'ancienne Miss France 2006 s'est confiée sur la genèse de ce nouveau projet.

"J'ai fait les choses à mon rythme pour m'accepter et m'aimer vraiment" commence-t-elle, avant de révéler que ce livre est une ambition de longue date. "On m'a proposé une dizaine de fois d'écrire un livre depuis Miss France, il y a 16 ans" détaille la native de Béziers.

Jusqu'alors elle avait "toujours refusé, car je ne savais pas quoi écrire, je ne me sentais pas légitime. Et là, cette fois j'ai dit oui car je suis plus heureuse que jamais" raconte la 76e Miss France, avant de conclure : "et pourquoi ne pas partager ?".