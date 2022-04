"On est en direct" : Isabelle Boulay raconte comment elle s'est mise à la chanson

Invitée dans l'émission "On est en direct" samedi 9 avril, Isabelle Boulay est revenue, à l'occasion de la célébration de ses 50 ans à l'Olympia le 6 juillet prochain, sur le début de sa carrière d'artiste. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la chanteuse était précoce.

"J'ai commencé à chanter à 2 ans et demi dans le bar de mes parents" explique-t-elle à Léa Salamé et Laurent Ruquier. "Il y avait un ami de mon père, malentendant et muet" continue l'interprète du "Garçon triste" et "il faisait des bruits qui me faisaient peur".

Son père lui demande alors de chanter pour remonter le moral de cet homme. "Je me suis mise à chanter et il a arrêté de pleurer" détaille Isabelle Boulay, pour qui chanter "a été une sortie de secours". Elle conclut que si elle n'était pas devenue chanteuse, elle "aurait fait quelque chose pour consoler les gens".