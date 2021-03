publié le 14/03/2021 à 02:13

Invité ce samedi soir de l'émission On est en direct sur France 2, le chanteur Soan a poussé un coup de gueule contre la gestion de la crise du gouvernement notamment au regard du monde du spectacle. Les intermittents "font partie de ceux qui payent le plus de charges sociales", explique-t-il.

"On est en train de nous faire passer pour des parasites et surtout on est en train de nous mettre dans une incertitude qui est insupportable", dit le chanteur. "On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Je vais être papa, j'ai peur pour l'avenir. On se demande ce qu'on va faire".

Soan a ensuite directement interpellé la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. "Roselyne si tu nous écoutes. J'aimerais bien discuter. Je pense que tout le monde devrait être un peu plus solidaire", dit-il. Le plus dur pour le chanteur, "c'est de ne pas avoir de réponse, ni de perspective. On ne sait pas où on va, personne nous rassure. On ne peut pas vivre comme ça".