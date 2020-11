"On est en direct" : Bachelot, Bruni, Salamé... Les invités du 14 novembre

publié le 13/11/2020 à 21:18

Pour son nouveau numéro de On est en direct, samedi 14 novembre sur France 2, Laurent Ruquier reçoit plusieurs invités, parmi lesquels se trouvent la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, le chanteur Grand Corps Malade et les chanteuses Marina Kaye et Carla Bruni. L'humoriste Paul Taylor sera également de la partie.

Tous auront sans doute beaucoup à dire, surtout en présence de Roselyne Bachelot, sur le traitement des acteurs du spectacle vivant fait par le gouvernement en cette période de crise sanitaire.

La journaliste Léa Salamé viendra pour sa part parler de son nouveau livre, intitulé Femmes puissantes, aux éditions Les Arènes. Un recueil de témoignages de femmes célèbres ou moins célèbres qui ont marqué par leurs engagements.

Le romancier David Foenkinos sera également présent pour parler de son dernier livre intitulé La famille Martin.

En exclusivité, les invités de demain soir dans #OEED

Ça se passe sur @France2tv à partir de 23h30 ✨ pic.twitter.com/ntRnMRr5aq — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) November 13, 2020