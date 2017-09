publié le 20/09/2017 à 17:14

Tel le phénix, le théâtre Mogador renaît de ses cendres et fête sa rénovation après un terrible incendie en 2016. Pour fêter cette résurrection la salle propose une comédie musicale culte et "feel good" : Grease.



Vous connaissez très certainement le film avec John Travolta et Olivia Newton-John... Voici une nouvelle adaptation de ce qui est initialement une comédie musicale. Grease se jouait sur scène, et d'autres artistes, avant John Travolta interprétaient le bad boy Dany Zuko. Comme un certain Richard Gere par exemple.

Ce musical, comme disent les Anglo-saxons, ambitionne de vous projeter dans l'Amérique des années 50. Pas d'inquiétude pour les amoureux de la version originale et ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. À aucun moment "Tell me more, tell me more" ne sera remplacé par un terrible "Dis-m'en plus, dis m'en plus". Parmi les 20 chansons, une bonne partie sera interprétée en anglais, il ne faut pas choquer les oreilles habituées aux refrains cultes. Mais le reste sera en français pour bien comprendre l'histoire et les dialogues.



Grease, le musical, c'est aussi 8 musiciens en live, 40 changements de décors, 28 comédiens, une usine à gaz impressionnante… Un spectacle à découvrir au théâtre Mogador à Paris à partir du 28 septembre.