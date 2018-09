publié le 11/09/2018 à 12:39

Olivia Newton-John est malade. L'actrice âgée de 69 ans a expliqué à la chaîne australienne Channel Seven que les médecins lui avaient découvert une tumeur en bas de la colonne vertébrale, et qu'elle avait subi une radiothérapie.



Elle a également déclaré suivre des thérapies naturelles et prendre de l'huile de cannabis. "Je me soigne toujours, je le traite naturellement et je vais vraiment très bien", a-t-elle déclaré à la chaîne dimanche soir depuis son domicile californien.

Un premier cancer du sein avait été décelé et soigné en 1992. En 2013, Olivia Newton-John avait appris qu'elle avait une tumeur à l'épaule. La chanteuse a raconté qu'elle vivait des moments de désespoir mais qu'elle tentait de rester optimiste.

L'actrice, qui soutient les associations de lutte contre le cancer depuis son premier diagnostic, a souhaité que son pays légalise le cannabis à usage médical, comme dans de nombreux Etats américains. "J'ai beaucoup de chance de vivre dans un État où c'est légal de faire pousser un certain nombre de plants pour ses propres besoins médicinaux", a-t-elle dit. Son mari, John Easterling (un homme d'affaires), "fabrique des onguents. Cela m'aide pour la douleur".



