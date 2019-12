Noël : un steward reprend "All I Want For Christmas Is you" en plein vol

publié le 24/12/2019 à 03:06

Le tube de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You est repris à travers la planète dès que le mois de décembre pointe le bout de son nez. Au point qu'il a été même entonné à plusieurs kilomètres d'altitude, dans un avion de la compagnie Easyjet faisant la liaison entre Bâle (Suisse) et Prague (République tchèque).

Les Dernières nouvelles d'Alsace ont ainsi relayé l'histoire de Jonathan Jautard, Steward pour la compagnie aérienne low-cost, et chanteur sur son temps libre en Alsace au sein du groupe John & The Steeds. Le chef de cabine de 35 ans a ainsi demandé aux passagers du vol, après les annonces habituelles, s'ils souhaitaient un chant de Noël, et ils ont accepté la proposition.

"C'était sympa, ça plaît plutôt bien", confie le steward au journal régional. "C'était seulement pour la période des fêtes. Il y en a qui portent des pulls moches de Noël, moi je chante", explique Jonathan Jautard. Et c'est une passagère, qui a filmé la scène, qui lui a ensuite donné la vidéo.

