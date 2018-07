Le coming out est-il toujours une libération ?

publié le 28/05/2018 à 07:00

Annoncer son orientation sexuelle ou son identité de genre est un moment intense et décisif dans l'acceptation de soi. Si de nombreuses personnalités et artistes ont fait le choix de parler ouvertement de leur amour pour une personne du même sexe, encore aujourd'hui, certaines personnes courent toujours le risque d'être incomprises, jugées, rejetées par leur entourage (exclusion du foyer familial, harcèlement scolaire ou professionnel...). Est-il nécessaire de faire son coming out pour être pleinement soi ? Existe-t-il un bon moment et une bonne façon d'en faire part à ses proches ?



Invités

- Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste, auteur de Le nouvel ordre sexuel

- Patrick Papazian, médecin sexologue

Le nouvel ordre sexuel

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).