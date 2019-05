Nick Conrad s'explique après son nouveau clip polémique "Doux pays"

publié le 21/05/2019 à 19:45

Nouveau clip, nouvelle polémique. Le rappeur Nick Conrad a encore une fois provoqué de nombreuses réactions scandalisées lors de la diffusion de son clip intitulé Doux Pays sur YouTube le 17 mai dernier.



Une chanson qui fait directement écho à Pendez les blancs, dont le clip diffusé en septembre avait créé un véritable scandale. Au point que le rappeur français soit condamné à 5.000 euros d'amende avec sursis le 19 mars dernier. "Absolument, c’est un écho à la polémique et le déferlement de mensonges que ça a entraîné", explique-t-il dans une interview à 20 minutes.

Malgré des paroles fortes, Nick Conrad peine à comprendre la polémique alors que Christophe Castaner a même saisi la justice en condamnant un "appel à la haine et à la violence".



"Les gens s'empêchent d'observer certaines réalités (...) Dans le clip, il y a un avertissement, et une note de fin qui explique que ce n’est pas le pays qui est concerné, mais la mentalité du pays… La France c’est aussi des verts pâturages, des petits coins isolés, des gens qui n’ont jamais vu un Noir de leur vie, et il ne faut pas avoir peur de nous. Nous sommes aussi la France", explique-t-il.

C’est de la musique, c’est du rap, avec des codes qui sont spécifiques Nick Conrad Partager la citation





Selon lui, les personnes s'arrêtent à de simples paroles sans comprendre l'intégralité du texte. "'Je baise la France', 'Oh putain ce pays".... C’est commun d’entendre ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu’on n’est pas français, c’est du langage courant. C’est de la musique, c’est du rap, avec des codes qui sont spécifiques", lance-t-il.



Avant de conclure : "À un moment donné, j’explique l’histoire des Noirs, ce que je vis dans ce pays, et vous vous arrêtez sur 'je baise la France'".