La famille Beckham va bientôt s'agrandir. Sur Instagram, Brooklyn Beckham, l'aîné de Victoria et David, a annoncé ses fiançailles avec Nicola Peltz. Le mannequin et photographe de 21 ans a fait sa demande dans le plus grand des secrets il y a 15 jours, comme il l'explique sur son compte du réseau social.

"Il y a deux semaines, j'ai demandé à mon âme sœur en mariage et elle a dit oui. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Je promets d'être le meilleur époux et le meilleur père, un jour. Je t'aime baby", écrit Brooklyn Beckham pour illustrer le portrait de son couple, réalisé par sa petite sœur Harper Seven Beckham. Nicole Peltz et Brooklyn Beckham sont en couple depuis octobre 2019, mais ils ont officialisé leur relation début 2020.

L'actrice de 25 ans vue dans Transformers : l'âge de l'extinction, Le Dernier Maître de l'air et Bates Motel a elle aussi partagé la photo de ses fiançailles avec la légende : "Tu as fait de moi la fille la plus chanceuse du monde. J'ai hâte de passer le reste de ma vie à tes côtés. Ton amour est le plus précieux des cadeaux. Je t'aime tellement bébé et merci à Harper pour la photo".