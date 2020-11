Netflix : la plateforme lance "Direct", un service de TV en ligne

publié le 05/11/2020 à 19:30

Regarder la TV sur son compte Netflix va bientôt être possible. Selon les informations du site Frandroid, la plateforme américaine de streaming vidéo teste depuis le jeudi 5 novembre une nouvelle fonctionnalité sur sa version web : la programmation TV en continu. Pour pouvoir y accéder il suffira de cliquer sur le nouvel onglet “Direct”. Cette nouvelle option est créée uniquement en France.

Les Français consomment encore les programmes diffusés à la télévision. Le groupe Netflix France a donc décidé de lancer Direct qui offrira une grille de programmes diffusée toute la journée en continu, comme une chaîne de télévision classique. "En France, la consommation de TV traditionnelle est très populaire. Les spectateurs aiment l’idée de programmation qui évite de devoir choisir ce qu’ils vont regarder", a déclaré le groupe français Netflix. Pour choisir le catalogue disponible dans Direct, la plateforme de streaming favorisera les contenus les plus populaire dans l’Hexagone et non en fonction des préférences des utilisateurs. Films, séries, et documentaires seront diffusés tout au long de la journée en temps réel.

À partir du jeudi 5 novembre, l’option Direct va être se développer progressivement en France. Les Français abonnés à Netflix pourront avoir y accès en début décembre. Pour accéder à cette fonctionnalité il suffira de se connecter à la plateforme avec son compte habituel. Direct sera uniquement disponible sur l’application ou sur les box TV.