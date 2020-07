Héritage Hallyday : les temps forts de l'interview de Laura Smet sur RTL

publié le 16/07/2020 à 09:25

"Il n'y aura jamais de paix possible." C'est en ces mots que Laura Smet a répondu à Laeticia Hallyday, qui a dévoilé dans Paris Match certains termes de l'accord passé sur la succession de Johnny. Accord pourtant soumis à une clause de confidentialité.

La fille aînée du rockeur reproche à Laeticia Hallyday de ne pas l'avoir laissée dire au revoir à son père. "Elle a commis l'irréparable en nous empêchant de le voir", a-t-elle confié sur RTL. Et d'insister plus tard : "À partir du moment où elle a franchi cette ligne qui est de nous empêcher de dire au revoir à notre père…"

Concernant l'accord en lui-même, que son frère, David Hallyday, n'aurait pas encore ratifié, Laura Smet n'a pas souhaité en dire plus. "Il y a une clause de confidentialité, qu'elle a rompue (…), mais que moi je ne romprai pas. Je n'ai pas le droit."

"Les cancers, on se les fabrique"

L'actrice de 36 ans a toutefois commenté : "On parle d'une évasion fiscale. Je ne vais pas mentir là-dessus. Les gens le savent maintenant. Mon père a été très très mal conseillé à la fin de sa vie. Les cancers, on se les fabrique."

Avant tout le déballage médiatique, Laura Smet assure avoir tenté de contacter Laeticia Hallyday pour discuter. En vain. "J'ai essayé pendant un mois, sans que la presse s'en mêle, sans que personne ne le sache, d'avoir accès à Laeticia. Et j'ai eu toujours une fin de non-recevoir."

Un accord a finalement été passé par avocats interposés, mais, selon Laura Smet, il ne concerne en rien le droit moral (sur l'héritage artistique de Johnny), dont Laeticia assure être la seule garante dans Paris Match.

Laura conserve son droit moral

"Le droit moral je l'ai. Je pourrais toujours dire oui ou non. Je n'ai pas très envie que mon père devienne un manège d'Eurodisney toute sa vie", a-t-elle expliqué, soulignant disposer du même droit moral que son frère David, et que ses petites sœurs Jade et Joy.

L'accord a signé la fin de la bataille judiciaire. La guerre est terminée devant les tribunaux mais pas dans les cœurs. Laura Smet, qui s'apprête à être maman, souhaite désormais tourner la page. "Je vais devenir maman, j'ai envie d'être sereine. Je n'ai pas du tout envie de passer ma vie à m'occuper de cette histoire qui est quand même sordide."