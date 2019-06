Nabilla dévoile une photo en 3D de son bébé sur Twitter

Thomas Vergara et Nabilla Benattia au Festival de Cannes, le 19 mai 2019

publié le 03/06/2019 à 16:11

Alors que la starlette offrait des photos exclusives de son mariage avec Thomas Vergara sur Instagram vendredi 31 mai 2019, les fans de Nabilla Benattia ont également eu le plaisir de voir une image du futur enfant du couple, cette fois-ci sur Twitter.



"Omg je vis les plus beaux moments de ma vie", a commenté la jeune star qui a épousé Thomas Vergara le 7 avril 2019 à Londres. Connue notamment pour son apparition dans l'émission Les Anges de la télé-réalité, la jeune maman a présenté le visage en 3D du premier enfant du couple.

C'est en Une du magazine Paris Match que la nouvelle de la grossesse avait été annoncée le 10 avril 2019. Depuis ce moment, la blogueuse partage l'intégralité des moments de sa vie avec ses plus de 2.590.000 d'abonnés sur Twitter et plus de 4 millions sur Instagram. Le couple star s'est également affiché au cours du Festival de Cannes 2019.

Omg je vis les plus beaux moments de ma vie ¿¿¿ pic.twitter.com/mllDKkiUgA — Nabilla Benattia (@Nabilla) 31 mai 2019