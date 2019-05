Nabilla et Thomas se sont mariés ce mardi

publié le 07/05/2019 à 20:19

"I said yes". C'est par ces trois mots et une photo que Nabilla a annoncé s'être mariée avec Thomas Vergara, avec qui elle partage sa vie depuis six ans. Le mariage a eu lieu ce mardi 7 mai à 14h45 à Londres, selon une story publiée sur son compte Instagram.



Nabilla et Thomas se sont fiancés en août dernier. Une nouvelle que la jeune femme de 27 ans avait partagée sur Snapchat, très émue. "Vous n'allez pas le croire, mais mon chéri m’a fait sa demande en mariage", avait-elle annoncé à ses fans.



Sur la photo, Nabilla porte une robe blanche et tient son ventre de future maman. En effet, il y a quelques semaines, le couple a confirmé qu'il attendait son premier enfant dans les colonnes de Paris Match. "Depuis octobre, nous calculions tout ! Ça ne marchait pas, nous ne comprenions pas. Nabilla faisait un test de grossesse tous les jours ! Quand c’est enfin arrivé, nous étions comme des fous", avait confié Thomas.