publié le 31/05/2019 à 11:46

C'est une histoire qui finit bien. Après avoir occupé les pages people et faits divers pendant des mois, le couple Nabilla Benattia et Thomas Vergara s'est désormais uni par les liens du mariage. La jeune star de la télé-réalité de 27 ans a épousé son compagnon rencontré sur le tournage de l'émission Les Anges de la télé-réalité en 2013. De cinq ans son aîné, Thomas réside désormais à Londres et c'est dans la capitale britannique que le couple s'est marié en toute discrétion. Seules leurs mères, Marie-Luce et Sylvia, étaient présentes. Une grande fête aura cependant lieu après la naissance du premier enfant du couple.



D'après nos confrères du magazine Public, le couple s'est rapidement marié car ils envisagent de vivre et d'élever leurs enfants à Dubaï. "Là-bas, les écoles sont excellentes. La drogue, l'alcool… ça n'existe pas. Nous avons déjà repéré une maison avec un bout de plage à nous. Et plein de chambres", avait expliqué Nabilla. Or, dans cette ville des Emirats arabes unis, il est impossible pour un couple non-marié d'élever des enfants. La fiscalité avantageuse du territoire devrait aussi plaire à Nabilla, la business-woman.

Si le couple n'a pas fait les choses en grand, quelques traditions ont bien été respectées : un costume sombre pour monsieur et une robe blanche au décolleté asymétrique et quelques perles pour madame. Des tenues et un moment intime partagés sur le compte Instagram de Nabilla.