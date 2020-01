Mort de Michou : "Il voyait la vie en bleu", confie Line Renaud

publié le 26/01/2020 à 21:32

L'actrice et chanteuse Line Renaud, grande amie de Michou, qu'elle a connu dans les cabarets du nord de la France avant sa venue à Paris, a tenu à s'exprimer après la mort de cette personnalité du cabaret qui s'est éteint à l'âge 88 ans le dimanche 26 janvier : "C'est une grande figure parisienne, c'était Paris, Michou et en plus, très généreux."

Elle s'est ensuite attardée sur la personnalité rayonnante du plus célèbre directeur de cabaret parisien : "Michou, c'est la joie de vivre, c'est la légende du monde de la nuit, il voyait la vie en bleu, il dégageait du bonheur, il dégageait de l'optimisme, il était heureux de sa vie parce qu'il faisait ce qu'il aimait. Il aimait le cabaret, il aimait parler aux clients, il aimait les accueillir."

Line Renaud reste persuadée que le personnage de Michou sera pour toujours unique : "Il y aura d'autres personnages qui vont se créer sûrement mais pas un Michou. Michou restera Michou..."