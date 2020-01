Michou entouré de Charles Aznavour et Liza Minnelli

publié le 26/01/2020 à 16:42

"Le prince bleu de Montmartre". Michou, la légende du monde de la nuit est décédé à 88 ans. Patron du Cabaret d'artistes transformistes, situé au numéro 80 de la rue des Martyrs dans le XVIIIe arrondissement de Paris, cette figure mythique de Montmartre a réussi a faire de ce lieu une véritable institution et un lieu incontournable pour les touristes.

Depuis le 13 juillet 1956, Michou était présent tous les soirs dans son cabaret. Reconnaissable entre mille avec ses tenues kitsch, son brushing peroxydé mais surtout son costume bleu qui ne l'a jamais quitté. Lors d'une interview à Paris Match le 8 décembre 2015, Michou s'expliquait sur le choix de cette couleur. "André Courrège m'habillait en rose mais un jour, j'ai trouvé que ça faisait trop fille. Alors j'ai rencontré un Schtroumpf et voilà le résultat !", plaisantait-il. Et il ne s'est pas arrêté à ses vêtements. L'appartement de Michou aussi, lui aussi, était entièrement bleu .

Si le choix de cette couleur était donc parti d'un refus du rose, Michou en avait surtout fait une marque de fabrique, celle qui le rendait identifiable partout, une partie intégrante de son personnage de meneur d'un cabaret qui régalait le Tout-Paris d'imitations et de performances transformistes depuis 1956. Cette couleur avait même fini par faire partie de son identité puisque Michou avait exprimé sa volonté de partir dans un "cercueil bleu" qu'il souhaitait voir exposé dans son cabaret. On connaît le noir Soulages mais peut-être y aura t-il bientôt un "bleu Michou" afin de rendre hommage à celui qui a animé la butte Montmartre durant plus de 60 ans...