publié le 20/02/2019 à 21:10

"Elle a sa propre petite fortune. L'argent des pubs qu'elle a faites est mis de côté. Choupette est une fille riche". Voici les confessions de Karl Lagerfeld à propos de sa chatte, il y a quatre ans sur Le Divan de Marc-Olivier Fogiel. Au lendemain du décès du couturier allemand à l'âge de 85 ans, la question se pose : un animal de compagnie peut-il légalement hériter de son maître ?



La réponse est non. Votre compagnon à poils, à plumes ou à écailles ne peut pas être votre héritier. Le Droit français reconnait que l'animal est un "être vivant doué de sensibilité", mais il n'a aucune personnalité juridique, ne peut pas être bénéficiaire d'une succession. En revanche, il est soumis au régime des biens, c'est à dire que la personne qui héritera réellement de Karl Lagerfeld en France héritera également de Choupette et devra sans doute s'en occuper.

Mais si ce n'est pas possible pour un animal d'hériter, y a-t-il des pas où ça l'est ? Oui, par exemple aux États-Unis, où le legs aux animaux est autorisé dans la plupart des États. Le cas le plus célèbre est celui d'un chimpanzé baptisé Bubbles et qui a hérité d'une partie de la fortune du roi de la pop, Michael Jackson.

Gunther IV, le berger allemand le plus riche du monde

Citons aussi Posner, un chihuahua qui a touché 10 millions de dollars à Miami, héritage contesté par le fils de la défunte. En Grande-Bretagne, il y a eu le chat Blackie et la poule Gigoo, et en Allemagne Gunther IV, le berger allemand le plus riche du monde avec 124 millions de dollars.