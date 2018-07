publié le 28/12/2016 à 09:59

"La biche" du cinéma français n'est plus. Claude Gensac est décédée mardi 27 décembre, à 89 ans. Elle qui avait été dix fois l'épouse de Louis de Funès à l'écran avait joué dans plus d'une centaine de films. En 2013, on l'apercevait encore dans Elle s'en va, d'Emmanuelle Bercot, ou dans Lulu femme nue de Solveig Anspach, ce qui lui a même valu d'être nommée au César de la meilleure actrice dans le second rôle, à 88 ans.



Connue pour son rôle de Josépha, la femme de Ludovic Cruchot (Louis de Funès) dans la série Les Gendarmes, Claude Gensac avait également fait carrière au théâtre. Et après la disparition de George Michael le 25 décembre, celle de Carrie Fisher, princesse Leia dans la saga Star Wars, le 27 décembre, les Français pleurent une nouvelle icône.

La nouvelle de la mort de Claude Gensac a rapidement fait le tour de la Toile. Sur les réseaux sociaux, ils sont des milliers à rendre hommage à celle qu'on surnommait "la biche" du cinéma français. Politiques, humoristes ou anonymes, nombreux saluent la grande actrice qu'était Claude Gensac.

Célébrités et anonymes saluent la mémoire de l'actrice

La Président de la République, François Hollande, a tenu à rendre hommage à l'actrice, dans un communiqué publié sur le Twitter de l'Elysée. "Avec Claude Gensac disparaît une figure souriante du cinéma français.



Connue de tous les Français pour avoir incarné à l'écran l'épouse de Louis de Funès dans la série Les gendarmes, elle a conservé tout au long de sa vie son sens du jeu et de l'ironie", peut-on lire sur le communiqué de l'Elysée.

Le président @fhollande rend hommage et adresse à tous les proches de Claude GENSAC ses sincères condoléances pic.twitter.com/IpL7qX2J0x — Élysée (@Elysee) 27 décembre 2016

D'autres célébrités tweetent en mémoire de Claude Gensac. La comédienne Michèle Laroque salue la "merveilleuse" actrice, et publie plusieurs photos de "la biche".



L'humoriste Vincent Dedienne quant à lui exprime sa tristesse dans deux tweets : "Je pleure doucement Claude Gensac, qui brillait bien fort dans ma constellation d'enfance... elle était trop jolie", et "Elle était merveilleuse ces dernières années dans de très beaux films comme Elle s'en va ou Lulu femme nue".

Merveilleuse Claude Gensac RIP https://t.co/ETiFUATq0C — Michèle Laroque (@MicheleLaroque) 27 décembre 2016

Je pleure doucement Claude Gensac, qui brillait bien fort dans ma constellation d'enfance... elle était trop jolie. — Vincent Dedienne (@VincentDedienne) 27 décembre 2016

Autre personnalité à saluer le talent de l'actrice française, la comédienne Véronique Genest, alias Julie Lescaut dans la série du même nom. Elle rend hommage dans un tweet à "notre grande Claude Gensac", ainsi qu'à "notre bien aimée Leia, repartie dans les étoiles".



Un autre comédien, Laurent Kérusoré, connu pour son rôle dans la série Plus Belle la Vie, rend également hommage à l'actrice. "Adieu ma biche ! Claude Gensac nous quitte. Une partie de mon enfance..." se désole-t-il sur son compte Twitter.

Adieu ma biche! Claude Gensac nous quitte. Une partie de mon enfance... ¿ pic.twitter.com/xGlxWN2AAd — Laurent Kérusoré (@LaurentKerusore) 27 décembre 2016

Invité de RTL Matin ce mercredi 28 décembre, l'acteur Jean-Pierre Castaldi salue "une femme exigeante, très très drôle, pince sans rire, gourmande".

> Jean-Pierre Castaldi se confie Crédit Image : © Julien KNAUB / SIPA PRESS | Durée : 01:31 | Date : 28/12/2016