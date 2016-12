George Michael décède à l'âge de 53 ans

Le chanteur britannique aux plus de 100 millions d'albums vendus est décédé, dimanche 25 décembre.

Le chanteur George Michael, en avril 2012 à Londres.

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 26/12/2016 à 00:27

Il était une véritable icône de la pop. Le chanteur britannique George Michael est mort dimanche 25 décembre dans sa propriété de Goring, dans le comté d'Oxford, en Angleterre. Il avait de 53 ans, dimanche 25 décembre. "C'est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël", indique l'agent du chanteur dans un communiqué.



La pop star, de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde et avait occupé plusieurs fois la tête des hit-parades. Né dans la capitale anglaise, d'origine chypriote, l'artiste s'est fait connaître grâce au célèbre groupe Wham!, avant de se lancer dans une carrière en solo.



George Michael a connu divers déboires liés à l'usage de stupéfiants. Il avait également fait la une des tabloïds en 2010, lorsqu'il avait passé quatre semaines en prison après avoir embouti la devanture d'un magasin avec sa Range Rover. Le chanteur était sous l'emprise de cannabis. Trois ans plus tôt, il avait été retrouvé évanoui dans sa Mercedes et avait admis avoir consommé de la drogue, mais avait échappé à la prison en effectuant 100 heures de travail d'intérêt général.