Quand Carrie Fisher s'adressait à la princesse Leia dans une lettre

En 2013, l'actrice avait écrit une longue lettre à la princesse Leia, personnage qui l'a rendue célèbre dans la saga "Star Wars".

Carrie Fisher à Los Angeles, le 28 novembre 2016

par Clarisse Martin publié le 28/12/2016 à 09:00

Carrie Fisher ne manquait pas d'humour. En janvier 2013, alors que l'actrice faisait son retour dans Star Wars VII Le Réveil de la Force, elle s'était adressée à son personnage-phare, la princesse Leia, dans une longue lettre que le l'hebdomadaire Le Point avait retrouvé en 2015. Dans ces lignes, Carrie Fisher s'amuse à dresser les différences et similitudes entre elle et la femme qu'elle incarnait à l'écran.



Décrivant les bottes de cuir blanc qu'elle a dû enfiler pour le rôle et les "deux tiers de [sa] vie à traverser des galaxies", Carrie Fisher évoque l'immortalité de son personnage, qui la renvoie à sa propre humanité. "Alors qu'on se souviendra éternellement de vous flânant dans des paysages infestés d'étoiles, vivant pour toujours dans les imaginations et sur les écrans, je végète bruyamment dans ce tristement célèbre placard des célébrités – à grossir, prendre des rides, me voûter et m'abêtir avec l'âge".



Une missive où l'Américaine fait preuve d'une grande autodérision, s'amusant à encenser son personnage en se dépréciant ironiquement. "Je pâlis tandis que vous flamboyez. Je me voûte tandis que vous tirez juste et défendez le droit. Oh ! je sais, il y a pire". Son personnage lui aura survécu, Carrie Fisher étant décédée mardi 27 décembre des suites d'une violente crise cardiaque. Elle avait 60 ans.