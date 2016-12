Dès sa première audition pour jouer dans "Star Wars", l’actrice américaine semblait prédestinée pour ce rôle qui changea sa vie.

par Marie de Fournas publié le 28/12/2016

Elle doit tout à l’épopée Star Wars. En 1977, à seulement 21 ans, Carrie Fisher accède d’un coup à la célébrité en interprétant la princesse Leia dans Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir. Mardi 27 décembre, Carrie Fisher s’est éteinte à l’âge de 60 ans, des suites d’une attaque cardiaque, laissant Leia Organa orpheline.



C’est grâce à ce rôle et au succès de la série qu’elle s’est fait connaître et reconnaître à l’international. Son personnage la transformera même en une icône de la culture pop. Un parcours qui a débuté par un simple casting.



À l’époque de la vidéo, aucun Star Wars n’a encore été tourné et les réalisateurs cherchent une jeune femme capable de jouer l’emblématique princesse Leia. Une actrice qui pourra interpréter, malgré son jeune âge, une figure d’autorité, à la fois douce et mystérieuse. Sans compter qu’elle devra être à la hauteur face à des acteurs déjà très connus comme Harrison Ford.

Une évidence

C’est d’ailleurs avec lui que Carrie passe le casting qui changera sa vie. Loin de se démonter devant Harrison Ford, la jeune fille exécute sa scène sans sourciller. "Quand R2 sera livré en toute sécurité à mes forces, vous obtiendrez votre récompense, vous avez ma garantie" : une première réplique dite avec calme et aplomb. Pas de doute possible, l’actrice avait tout pour devenir l’intergalactique princesse Leia.