publié le 26/11/2017 à 18:00

Cela faisait plus de 60 ans qu'une Miss France n'avait pas remporté la couronne de Miss Univers. Il a fallu attendre l'arrivée d'Iris Mittenaere, élue Miss Univers il y a un an, pour mettre un terme à cette mauvaise série.



Après un an de règne, Miss France 2016 va donc devoir rendre sa couronne. L'élection de Miss Univers va se dérouler en effet dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 novembre, et Alicia Aylies, Miss France 2017, représentera l'Hexagone pour tenter à son tour de décrocher la couronne. L'élection ayant lieu à Las Vegas, aux États-Unis, il ne sera possible de visionner le concours qu'à partir de 2 heures du matin en direct sur Paris Première.

Au-delà de ce concours de beauté, il y a aussi celui de Miss Monde qui, lui, n'a aucun lien avec le premier. En effet, si ces deux compétitions ont des points communs, elles ont aussi beaucoup de différences. RTL.fr vous éclaire pour bien saisir ce qui les distingue.

Miss Monde : un concours britannique fondé en 1951

Miss Monde a été créé un an avant le concours de Miss Univers, en 1951. C'est un entrepreneur anglais, du nom d'Eric Morley, qui a eu l'idée de créer le concours de beauté. Le nom initial était d'ailleurs Festival Bikini Contest car la compétition reposait essentiellement sur la mise en valeur du maillot de bain. Ce sont les médias qui ont baptisé le concours Miss Monde par la suite. Seules les Miss nationales âgées de 17 à 24 ans peuvent y prétendre.

Miss Univers : un concours américain fondé en 1952

Miss Univers a été créé un an après Miss Monde et s'inscrit comme une sorte de réponse des États-Unis au Royaume-Uni. Organisé par la marque de vêtements américaine Pacific Mills, le concours de beauté a ensuite été aux mains de Donald Trump, l'actuel président des États-Unis. Seules les Miss nationales âgées de 18 à 26 ans peuvent participer à la compétition.



À noter que les deux concours de beauté ont pour point commun de faire défiler des Miss nationales. De même, la chirurgie esthétique est autorisée au sein des deux compétitions.