publié le 24/11/2017 à 10:57

Alicia Aylies devait porter une robe d'escrimeuse glamour, entièrement revisitée, sur laquelle apparaissent les anneaux olympiques et "Paris 2024". Finalement, le comité Miss France va devoir revoir ses plans au dernier moment. Trois jours avant la cérémonie officielle de Miss Univers, le comité a reçu un appel du Comité international olympique (CIO), qui assure que faire usage du logo n'est pas possible.



"Nous les avons remerciés de leur soutien tout en leur expliquant que celui-ci n’était pas conforme aux règles et qu’il ne fallait pas faire usage du logo, a déclaré le CIO au Parisien. Il va donc falloir qu’il soit retiré. Nous leur avons également dit que nous nous tenions à leur disposition pour échanger sur la façon dont ils pourraient promouvoir Paris 2024 par rapport aux règles du CIO."

Les anneaux olympiques sont la propriété du CIO et le comité Miss France ne les avaient pas prévenus qu'ils souhaitaient utiliser l'image des Jeux olympiques pour l'élection de Miss Univers. Alicia Aylies va devoir trouver une solution d'urgence pour tenter de succéder à Iris Mittenaere lors de la 66e élection du concours de beauté international. Si elle remporte la couronne, elle sera la troisième Miss France à obtenir la couronne depuis le début du concours en 1952.