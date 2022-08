Miss France : Cindy Fabre veut "assurer la continuité" et "préserver les valeurs Miss France" après Sylvie Tellier

"C'est un honneur de pouvoir assurer la continuité", a réagi ce mercredi 31 août sur RTL Cindy Fabre, fraîchement désignée pour prendre la tête du concours Miss France après le départ de Sylvie Tellier. Elle sera directrice du concours national tandis qu'Alexia Laroche-Joubert assurera la présidence et la direction générale du concours de beauté.

"Après Geneviève (De Fonteney, ndlr) et Sylvie (Tellier, ndlr) qui ont fait un merveilleux travail, je vais continuer à maintenir et à préserver les valeurs de Miss France ainsi que le beau patrimoine régional qu'incarne la marque", a-t-elle ajouté au micro de Laurent Marsick.

La Miss France 2005 a alors annoncé qu'elle se concentrerait sur la valeur régionale du concours. Elle veut "un vrai accent de régionalité, un vrai coup de projecteur sur les comités qui œuvrent tout au long de l'année pour élire des jeunes filles".

Plus tôt dans la journée, Alexia Laroche-Joubert avait publié un communiqué qui expliquait le changement de direction du concours. "Elle a toutes les qualités professionnelles et humaines nécessaires pour réussir dans ses nouvelles fonctions et accompagner au mieux les jeunes femmes dans leur rôle d'incarnantes des valeurs Miss France", avait-elle exhorté.

