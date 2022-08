Miss France : Sylvie Tellier quitte la tête du concours, Cindy Fabre la remplace

C'est officiel. Sylvie Tellier ne dirigera plus le concours Miss France. Dans un communiqué paru ce mercredi 31 août, la société Miss France indique que celle qui occupait le poste de directrice générale depuis 17 ans souhaite désormais se consacrer "à des projets entrepreneuriaux".

Alexia Laroche-Joubert, PDG de la société Miss France, a choisi Cindy Fabre, Miss France 2005, pour la remplacer au poste de Directrice du concours National.

Sylvie Tellier ne tire pas un trait définitif sur l'aventure Miss France. Elle devient en effet présidente d'honneur de la société Miss France et présentera l'élection nationale aux côtés de Jean-Pierre Foucault en décembre prochain sur TF1. "Ce sera ma dernière émission avec lui, il m'a tout appris. J'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour lui", a confié Sylvie Tellier à nos confrères de TV Magazine.

