"Les Traîtres" (M6) : "Mentir et trahir, je ne suis pas doué pour ça", dit Bernard Werber

"Les Traîtres", "The Voice"... Que regarder à la télé ce 31 août 2022 ?

Ce mercredi 31 août 2022, les téléspectateurs vont enfin pouvoir connaître le dénouement du jeu Les Traitres sur M6. Un château, 14 personnalités (David Douillet, Camille Lacourt, Delphine Wespiser...), 3 joueurs "loyaux" qui doivent démasquer 3 "traîtres" à la façon du célèbre jeu du "Loup Garou".

Un jeu formidable, plein de tout : des manipulations, des trahisons, de la séduction, de la confusion... Tous les coups sont permis, y compris les coups de cœur. Nous en avons eu un pour l'écrivain Bernard Werber, aussi décalé dans ce jeu qu'un sapin au Sahara. Il a participé aux Traîtres à la demande de son ami Eric Antoine, et il a dû s'adapter : "C'était très compliqué pour moi parce que j'ai vraiment cette règle d'écrire de 8h à 12h30, donc durant le temps du jeu j'ai dû faire une petite entorse à cette règle. Il faut rester connecté, concentré sur le jeu. Mais je me suis dit que je n'allais pas y rester longtemps. Mentir et trahir, je ne suis pas doué pour ça. Mais ce qui s'est produit n'est pas forcément ce que j'avais prévu.

"Mon entourage m'a dit : 'n'y va pas ! n'y va pas ! La télé-réalité c'est l'endroit où il ne faut pas mettre le bout de l'orteil. C'est dangereux, tu vas jouer avec ton image', continue-t-il. Mais je crois qu'il faut sortir de sa zone de confort, prendre des risques pour avancer. Ça m'a donné plein d'idées d'intrigues", révèle l'écrivain.

"J'ai eu l'impression d'avoir participé à un très joli film, explique Bernard Werber. D'ailleurs je l'ai dit aux organisateurs et producteurs. Vous avez là une pépite. Au niveau scénario, c'est parfait parce qu'il y a des coups de théâtre, des surprises, des comportements étonnants des joueurs. Leur grande prouesse, c'est le casting, d'avoir mélangé des gens que je ne fréquente pas beaucoup, des influenceurs, des sportifs... Ce mélange étrange était très astucieux", conclut l'écrivain.

