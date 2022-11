Miss France 2023 : qui est Alissia Ladeveze, élue Miss Auvergne ?

Miss Auvergne 2022 deviendra-t-elle Miss France 2023 ? Le 17 décembre prochain, du côté de Châteauroux (Indre), Alissia Ladeveze sera chargée de représenter la région auvergnate à l'occasion du concours national. Élue Miss Allier en mars dernier, elle a remporté le titre de Miss Auvergne en septembre dernier.

À 21 ans, la jeune femme suit des études dans la publicité à Lyon. Après deux ans dans une école de commerce à Clermont, les études ont emmené la native de Vichy (Allier) à passer une année en Pologne. "Je suis partie en Pologne, à Cracovie et je suis revenue avec le double diplôme français et polonais en management international", racontait-elle à France 3 Auvergne-Rhône Alpes.

"Je suis fière de pouvoir représenter l'Auvergne au niveau national et je vous promets de faire le maximum pour aller le plus loin possible", confiait Alissia Ladeveze sur Instagram après son élection. Elle pourrait, en cas de succès, devenir la première Miss Auvergne à remporter la fameuse couronne nationale.

